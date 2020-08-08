Происшествия
Смерть на тропе Голицина в Крыму: началась проверка
фото © Новости Крыма
Доследственная проверка началась в Крыму по факту гибели мужчины на мысе Капчик вблизи поселка Новый Свет.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю организована и проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины на мысе Капчик в поселке Новый Свет в городе Судаке», – отметила она.
По предварительным данным установлено, что мужчина прогуливался по мысу Капчик в районе поселка Новый Свет (Судак), где на опасном участке поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал в камни у подножья мыса. В результате падения мужчина получил множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых погиб на месте.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Белогорского межрайонного следственного отдела главного следственного управления. Следователем проведен осмотр тела мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», – добавила Постнова.
По результатам проверки главным следственным управлением будет принято законное и обоснованное решение.
Речь идет о вице-президенте гильдии продюсеров России Викторе Глухове.
Как ранее сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков, трагедия произошла накануне около 20.00 в районе мыса Капчик с юго-западной стороны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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