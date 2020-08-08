Смерть на тропе Голицина в Крыму: началась проверка

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Доследственная проверка началась в Крыму по факту гибели мужчины на мысе Капчик вблизи поселка Новый Свет.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю организована и проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины на мысе Капчик в поселке Новый Свет в городе Судаке», – отметила она.

По предварительным данным установлено, что мужчина прогуливался по мысу Капчик в районе поселка Новый Свет (Судак), где на опасном участке поскользнулся и с высоты не менее 60 метров упал в камни у подножья мыса. В результате падения мужчина получил множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых погиб на месте.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Белогорского межрайонного следственного отдела главного следственного управления. Следователем проведен осмотр тела мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», – добавила Постнова.

По результатам проверки главным следственным управлением будет принято законное и обоснованное решение.

Речь идет о вице-президенте гильдии продюсеров России Викторе Глухове.

Как ранее сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков, трагедия произошла накануне около 20.00 в районе мыса Капчик с юго-западной стороны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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