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Происшествия

Скрывавшийся более пяти лет от следствия крымчанин предстанет перед судом

08:49 суббота, 8 августа 2020

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении крымчанина, который в 2014 году совершил шесть краж и пять лет скрывался от правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание за преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет», – говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 году совершил указанные преступления, после чего более пяти лет скрывался от следствия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в июле 2020 года установлено местонахождение преступника, который задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина обвиняется в совершении шести преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Из них три эпизода совершены с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба гражданину.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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