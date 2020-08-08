Власть
Розовых пеликанов из Севастополя «депортировали» в Крым
Из Севастополя в Бахчисарай были отправлены четыре розовых пеликана, занесенных в Красную книгу.
Ранее прокурорская проверка выявила факт использования краснокнижных птиц индивидуальным предпринимателем в нарушение действующего законодательства.
«Установлено, что среди животных, содержащихся в зоопарке, имеются 4 особи пеликана розового, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. При этом документы на птиц, подтверждающие их происхождение, а также разрешение на содержание животных, занесенных в Красную книгу, у индивидуального предпринимателя отсутствуют», – сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
Сотрудники прокуратуры Нахимовского района совместно со специалистами Севприроднадзора выяснили, что пеликаны содержались в уличном вольере частного зоопарка на улице Бирюлева. Площадь территории, выделенной для птиц, составляла 14,7 м², что является недостаточным согласно установленным правилам.
«В ходе прокурорской проверки специалистами осуществлено изъятие птиц, которые впоследствии помещены в зоопарк ООО «Парк миниатюр» (г. Бахчисарай) на ответственное хранение, где им созданы благоприятные условия для содержания», – сказано в сообщении прокуратуры.
Как рассказал представитель частного зоопарка, пеликанов осенью прошлого года им принесли местные жители, заявив, что мать птенчиков погибла. Несмотря на то, что птицы поправились и подросли – это еще не взрослые особи.
«Мы чаще всего так и занимаемся, если какая-то покалеченная птица – мы все равно ее выхаживаем и отдаем в другой зоопарк, потому что у нас нет возможности для их содержания», – отметил сотрудник.
Сейчас руководство зоопарка планирует либо создать комфортные условия для этих птиц, либо «пристроить» их в подходящее для этого место, которое пеликаны, кажется, и так нашли.
В тексте использованы материалы: Форпост
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