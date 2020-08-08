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Реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте пообещали закончить раньше срока
Подрядчик реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте планирует завершить все работы в марте следующего года. Контракт предусматривает сдачу объекта в декабре 2021 года.
Об этом сообщил глава администрации города Иван Имгрунт на совещании по проблемам строительной отрасли Крыма.
«По договору срок окончания работ декабрь 2021 года, но с подрядчиком есть договоренность, что общие строительные работы мы должны закончить в декабре этого года и в марте следующего года объект сдать. Подрядчик дееспособный, планируем организацию работы в две смены, и, думаю, выполним поставленную задачу», – сказал градоначальник.
По словам Имгрунта, на данный момент работы на объекте выполнены 18%.
Проект реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте разработан еще в конце 2016 года, но по разным причинам работы откладывались. В 2019 году был определен исполнитель, заключен контракт. В декабре прошлого года подрядчик приступил к работам.
Реконструкция подразумевает полную перестройку стадиона. В частности, в течение двух месяцев подрядчик должен будет провести демонтаж трибун, всех построек, покрытия стадиона, фундамента, после чего построить многофункциональный комплекс и футбольное поле, соответствующие современным требованиями и стандартам. Здесь появятся новые трибуны высотой более 26 метров, а также обустроят комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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