Прогноз погоды в Крыму на субботу 8 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 8 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 32, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 31, ночью от 27 до 28 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 56 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 69 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 32, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 30, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 34, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 32, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 33, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 60 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 68 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 65 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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