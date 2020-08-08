Приехала из Крыма: в России судью задержали по делу о взятке в 25 млн рублей

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о взятке в размере 25 млн рублей.

Об этом в субботу, 8 августа, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Судью задержали в ресторане «Фасоль». По данным следствия, Добрынина запросила названную сумму за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова.

«За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей», — сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что, следуя советам родственников, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем встретилась с судьей для передачи денег в ресторане, где Добрынину и задержали с поличным.

Доподлинно известно, в декабре 2018 Добрынина была рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей РФ на пост председателя областного суда. Чуть позднее на комиссии администрации президента всплыли нарушения, которые она должна была устранить. Произошла заминка. Добрынина – уроженка Крыма и тогда ей потребовалось время, чтобы соблюсти формальности и доказать, что она не является гражданкой Украины.

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