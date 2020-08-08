Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки

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За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 - при скрининге здоровых лиц, 3 случая – завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1437 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1051 - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 196 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3964 человека.

Выздоровевших за весь период – 1038 человек.

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