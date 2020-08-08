Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Содержащийся в вине антиоксидант смягчает течение COVID-19 ● В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом ● Симферопольский роддом прекращает прием пациенток ● В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом ● В Крыму 24 новых заражений коронавирусом
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки
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За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 - при скрининге здоровых лиц, 3 случая – завозные из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1437 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1051 - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 196 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3964 человека.
Выздоровевших за весь период – 1038 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом. В администрации Ялты недавно выявили очаг массового заражения коронавирусом. Там заболели почти два десятка чиновников и двое депутатов.
Симферопольский роддом прекращает прием пациенток. На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.
Показатели смертности снизились в Крыму в первом полугодии на три процента. Общая тенденция снижения смертности по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается в Крыму.
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки
За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
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