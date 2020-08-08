«Отвратительный был проект»: Развожаев о стройке Камышового шоссе

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Камышовое шоссе в Севастополе будет полностью сдано в эксплуатацию до конца года, заявили в правительстве города. Проект предусматривает трехметровые тротуары, освещение, ливневую канализацию и благоустройство.

Участок от Индустриальной улицы до Фиолентовского кольца был открыт два дня назад, там запущено движение по четырем полосам. Работа на следующем участке до развязки в районе 5-го километра продолжаются, ее завершение планируется 10 сентября. Однако проект работ пришлось переделывать. Его предыдущую версию раскритиковал врио губернатора Михаил Развожаев.

«Отвратительный был проект. Сейчас в ходе работ обнаружилось огромное количество неучтенных сетей. Дорожникам пришлось дополнительно разрабатывать документ, делать выноски всех этих сетей. Сейчас эти работы завершены. Кроме того, где в проекте был указан мягкий грунт, оказалась скала – пришлось убирать, а это совершенно другие усилия и время», - сказал Развожаев.

Рабочее движение на всем протяжении трассы – от кольца на Шевченко до развязки на 5-м километре – должны запустить к 1 ноября. В дальнейших планах, по словам властей, строительство двухуровневой развязки в районе 5-го километра и продление трассыот Шевченко до Казачьей бухты.

«Этот объект в проектировании. Пока на это средства в ФЦП не предусмотрены, но, если мы закончим проектирование, сможем перекинуть деньги из более дальних периодов, чтобы начать эту работу», - отметил врио губернатора Севастополя.

Еще в мае власти планировали полностью завершить работы на Камышовом шоссе в начале сентября. Камышовое шоссе – это один из объектов ФЦП ,объем средств, выделенных на него, составляет 1,4 млрд рублей. Однако весной этого города реконструкция магистрали застопорилась после смены генподрядчика.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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