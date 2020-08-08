Музыкант о крымчанах: «Они добрые, но не улыбаются»

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Хамство и медлительность, отношение в стиле «и так сойдет»: часто именно так туристы характеризуют крымский сервис.

В «коронавирусное» лето не особо приходится выбирать место для отдыха у южного моря – выбор небогат: Краснодарский край или Крым. Даже открывшаяся с 1 августа Турция пока вызывает опасения.

Действительно ли крымчане не дорожат туристами и правда ли сервис на полуострове совсем плох? На эту тему в эфире радио «Спутник в Крыму» порассуждал основатель группы «Агата Кристи» и постоянный гость Крыма Вадим Самойлов.

Артист не стал спорить – сервис в Турции и Крыму действительно имеет много отличий.

Но большую роль играет отношение к ситуации, уверен рокер: «Крыму и Сочи определенно есть куда стремиться, но лично я стараюсь смотреть с оптимизмом на все и искать что-то хорошее - в отличие от тех людей, которые постоянно зацикливаются на недостатках».

К тому же, продолжает певец, искушенные заграничными курортами туристы не всегда верят, что история с плохим сервисом – временное явление. Крым развивается. Медленно, но верно.

«Крымчане народ добрый, но они не должны всем «лыбиться». Допустим, в Турции, когда тебе улыбается портье, это не значит, что он относится к тебе хорошо. Мы, россияне, более откровенны друг перед другом. Поэтому если есть проблемы – они написаны у нас на лицах, и в этом нет ничего страшного, - размышляет Самойлов. - Недовольные лица есть и у приезжих, и у тех, кто встречает. Не такими темпами все развивается в Крыму, как хотелось бы местным жителям, именно это и отражается на их лицах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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