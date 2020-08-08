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Крысы прогнали севастопольцев с пляжа

Крысы прогнали севастопольцев с пляжа

фото © Наталия Голубева, Черный список Севастополь/ВКонтакте

Любование закатом на пляже парка Победы в Севастополе пары севастопольцев омрачило семейство крыс.

Грызуны прятались по деревянным парапетом, а с наступлением сумерек решили выбраться наружу.

Встречу с крысами живописала пользователь соцсети ВКонтакте Наталия Голубева в группе «Черный список Севастополь».

«Недавно, как обычно, пришли в Парк победы вечером посмотреть на закат, на второй пляж, если считать от спасательной станции, и сели на деревянный парапетик», – написала автор.

По ее словам, примерно через полчаса из-под этого парапета выбрались крысы и стали прогуливаться по пляжу. Впрочем, если судить по прикрепренному к посту ролику, далеко от своего укрытия зверьки не отходили.

«Мы поняли, что они под этой штукой просто живут! – сделала вывод автор и задалась вопросом, что можно предпринять. – Потравить или что... этого не должно быть на пляже».

Автор поста предупредила горожан и гостей города, что можно встретить такое явление на городских пляжах.

«Это жутко противно было наблюдать», – поделилась впечатлением Наталия и попросила посетителей мест отдыха не оставлять и не разбрасывать еду на пляжах, справедливо полагая, если крысам нечего будет есть, они не будут здесь плодиться.

В тексте использованы материалы: Форпост

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