Происшествия
Крымчанин проведет шесть с половиной лет в колонии за торговлю наркотиками
Первомайский районный суд Республики Крым вынес приговор 34-летнему жителю Красноперекопского района, обвинявшемуся в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
«В ходе следствия он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. С учетом указанных обстоятельств суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
Мужчине вменяли совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере.
По данным следствия, мужчина незаконно приобрел с целью последующей реализации по более высокой цене наркотическое средство (каннабис), расфасовал его в несколько свертков и спрятал в тайниках. Наркоторговца задержали в марте текущего года. Один из тайников сотрудники ФСБ обнаружили в машине мужчины, а второй – по месту жительства в подвале.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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