Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +32
море +24

Происшествия

Крымчанин проведет шесть с половиной лет в колонии за торговлю наркотиками

14:45 суббота, 8 августа 2020

Первомайский районный суд Республики Крым вынес приговор 34-летнему жителю Красноперекопского района, обвинявшемуся в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе следствия он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. С учетом указанных обстоятельств суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Мужчине вменяли совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел с целью последующей реализации по более высокой цене наркотическое средство (каннабис), расфасовал его в несколько свертков и спрятал в тайниках. Наркоторговца задержали в марте текущего года. Один из тайников сотрудники ФСБ обнаружили в машине мужчины, а второй – по месту жительства в подвале.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму похвастались, что перекрыли канал поставки «украинских наркотиков». В ФСБ России в Крыму заявили, что «перекрыли канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России».

Феодосиец может лишиться свободы из-за «найденной на рыбалке» марихуаны. Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у жителя Феодосии, который утверждает, что нашел наркотики во время рыбалки.

На Симферопольском вокзале поймали закладчика. Сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который делал закладки с наркотиками прямо на рельсах возле железнодорожного вокзала Симферополя.

В Симферополе задержали водителя, перевозившего амфетамин и экстази. Сотрудниками полиции в Симферополе задержан водитель автомобиля, перевозивший партию наркотиков.

Коронавирус в Крыму
Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым

Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым

Въезжать в Крым смогут прописанные на полуострове, а выезжать из Крыма - прописанные на материковой Украине.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек

В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек

Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.

Stars
Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации