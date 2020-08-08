Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом

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Чтобы минимизировать ущерб от защитных мер, нужна помощь специалистов «по душевной части».

C 1 сентября в российским школьникам предстоит вернуться к учебе в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Родители еще не знают, как это будет, а психологи рекомендуют согласовывать с ними меры санитарной безопасности, которые разрабатывает Правительство Крыма. Иначе можно нанести детям травму.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, учебный процесс будет проходить в очном режиме. 1 сентября в республике пройдут школьные линейки с соблюдением социальной дистанции.

Чтобы обезопасить детей, для школ закупят передвижные рециркуляторы, очищающие и обеззараживающие воздух. Также будет ограничено передвижение учащихся по школе, а посещение детьми специализированных кабинетов, таких как физика и химия, будет строго по графику.

Будет ли введен масочный режим, и как его будут соблюдать школьники, пока не сообщается. Чтобы не нанести детям травму, психологи рекомендуют согласовывать все меры.

«Нам еще не сказали, как мы будем учиться, будет ли масочный режим, как можно будет соблюдать социальную дистанцию, сидя за одной партой и как смогут учителя ограничить общение детей, особенно в младших классах», — поделилась ForPost мама ученицы второго класса одной из симферопольских школ.

При этом дистанционное обучение, по словам женщины, введенное из-за СOVID-пандемии, первоклассникам давалось с трудом.

Также родителей беспокоит, что далеко не во всех крымских школах в предыдущие годы штат был укомплектован медработниками.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, хочется задать вопрос — будут ли к началу учебного года 2020/21 во всех крымских школах оборудованы медицинские кабинеты, укомплектованные медперсоналом. Будут ли медицинские кабинеты обеспечены масками, перчатками и дозаторами с антисептиками», — вопрошают в социальной сети крымчане.

Как пояснила руководитель «Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов» Елена Гамова, особенности обучения в условиях коронавируса могут отображаться на психологическом состоянии детей и взрослых.

По мнению Гамовой, если одними из ключевых требований к очному обучению этой осенью станет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, то дети смогут адаптироваться к ситуации, но не без «потерь».

«Дети могут быстрее привыкнуть к требованиям, если правила будут соблюдаться всеми. Но есть опасный момент — это фиксация на самой ситуации, а она сама по себе была травматичной для всех, и если продолжать фиксировать режим, то соответственно это будет иметь определенные последствия, для каждого разные», — рассказала специалист.

При этом взрослые дольше адаптируются, чем школьники, так как дети меньше зацикливаются на переживаниях по поводу сложившейся обстановки. Это не значит, что они не страдают, просто проявления клинической картины у детей и подростков менее четкие.

Выполнение требований хотя и необходимо для борьбы с коронавирусной инфекции, но несет за собой стресс и даже психологические травмы.

«Обычно после травматической ситуации может возникать посттравматическое стрессовое расстройство. Если ситуация и дальше будет такой, то и у детей стресс может проявляться более четко и массово», — отмечает психолог.

Прежде, чем вводить какие-то ограничительные меры, Гамова рекомендует согласовывать их со специалистами в области психологии.

«Необходимо с педагогами и психологами найти более лояльные меры для адаптации детей», — заключила психолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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