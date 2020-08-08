Какой сегодня праздник 8 августа

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Сегодня, 8 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День тульского пряника

Все началось не в Туле, а в Европе: предшественник тульского пряника известен с XIII столетия. Сладость дарили на Рождество, а готовили из медового теста с миндалем, пряностями, цитроном и сахарной глазурью. Первое письменное упоминание о тульском прянике датировано 1685 годом, но, по словам историков, на Руси это пряное печенье появилось примерно на век раньше — в эпоху Великих географических открытий. Пряники тогда делали почти во всех русских городах и деревнях.

Всемирный день кошек (World Cat Day)

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

В сам праздник – День кошек – виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют – покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде стран к этому дню даже было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих магазинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим комфортом.

Конечно же, можно бесконечно долго рассказывать и говорить об этих замечательных и грациозных животных, ближних родственниках самих тигров и леопардов. Поэтому в этот праздник хочется пожелать всем кошкам иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную еду. Ну а мы, люди, должны помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, и поблагодарить животных еще раз.

Ермолаев день

Народный праздник «Ермолаев день» отмечается 8 августа (по старому стилю - 26 июля). В церковном календаре день посвящен памяти раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: «Ермолай», «Ермил и Параскева», «Марьев день». К Ермолаю крестьяне спешили закончить жатву хлеба. На мельницах, ветрянках и водяных, толчеях, крупорушках в этот день был ремонт.

Также сегодня, 8 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день бесконечности (International Infinity Day)

- Международный день альпинизма (День альпиниста)

- Всемирный день офтальмологии (World Ophthalmologist Day)

- День памяти святого Доминика

- День войск связи в Украине

- День физкультурника в России

- Вооруженный конфликт в Южной Осетии (Пятидневная война)

- День рождения холодильника

- День «Счастье случается» (Happiness Happens Day)

- День крысоловных мелодий

- День цуккини (National Zucchini Day) в США

- День замороженного заварного крема (National Frozen Custard Day) в США

- День прекращения огня в Ираке

- День собачки Оди (Odie Day) в США

- День отцов на Тайване

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Федор, Моисей, Прасковья, Геронтий, Аппион, Гермократ (Ермократ), Ермипп, Ермолай, Иерусалима, Ореозила, Сильвия.

Что происходило 8 августа в прошлые годы

1570 - Сен-Жерменским договором прекращена третья религиозная война между католиками и гугенотами во Франции.

1815 - Наполеон Бонапарт был отправлен в ссылку на остров Святой Елены.

1832 - сын баварского короля принц Отто провозглашен королем Греции.

1917 - большевики собрались на VI съезде партии и взяли курс на вооруженное восстание.

1935 - политический, государственный и военный деятель нацистской Германии Герман Геринг получил в свое ведение новую индустрию Германиителевидение.

1955 - СССР и Румыния начали экпортировать в Египет нефть в обмен на хлопок.

1962 - из Англии был выслан в США лидер нацистов Джордж Рокуэлл.

1966 - началась культурная революция в Китае.

1974 - президент США Ричард Никсон подал в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

2000 - прорыв в генетике: ученые Великобритании, США и Италии объявили о начале опытов по клонированию человека.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 августа. Какие праздники будут завтра?

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