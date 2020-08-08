Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду

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Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что сейчас выкачивают, как он выразился, «последнюю воду» из водохранилищ Белогорского района Крыма.

«Сегодня правительство Крыма, к сожалению, проложило 15 труб и выкачивает последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма», – отметил бизнесмен.

Он опасается, что вскоре парку «Тайган» может не хватить тех запасов воды, которые сейчас есть.

«Парк «Тайган» экономно расходует воду, но этих запасов может не хватить на гостиницу, кафе, туалеты, на полив растений», – сказал Зубков.

До этого он рассказал, что из-за дефицита воды в Крыму, ему пришлось отдать серого тюленя в один из российских дельфинариев в Краснодарском крае.

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