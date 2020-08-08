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Водный кризис

Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду

Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду

фото © Крым.реалии

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что сейчас выкачивают, как он выразился, «последнюю воду» из водохранилищ Белогорского района Крыма.

«Сегодня правительство Крыма, к сожалению, проложило 15 труб и выкачивает последнюю воду из Тайганского и Белогорского водохранилищ Крыма», – отметил бизнесмен.

Он опасается, что вскоре парку «Тайган» может не хватить тех запасов воды, которые сейчас есть.

«Парк «Тайган» экономно расходует воду, но этих запасов может не хватить на гостиницу, кафе, туалеты, на полив растений», – сказал Зубков.

До этого он рассказал, что из-за дефицита воды в Крыму, ему пришлось отдать серого тюленя в один из российских дельфинариев в Краснодарском крае.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой. Симферополь вновь жалуется на ржавую жижу из кранов.

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Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды. Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.

Гагаринский парк в Симферополе пообещали снова реконструировать. В следующем году в Симферополе опять начнется реконструкция парка имени Гагарина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Водный кризис
Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду

Из Тайганского и Белогорского водохранилищ выкачивают последнюю воду

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что сейчас выкачивают, как он выразился, «последнюю воду» из водохранилищ Белогорского района Крыма.

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