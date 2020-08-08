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Происшествия

Длившийся двое суток лесной пожар под Судаком удалось потушить

10:25 суббота, 8 августа 2020
Судак

Лесной пожар под Судаком в селе Веселое, который начался еще 6 августа, успешно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

 Во четверг в районе 14 часов дня в районе села Веселое произошло возгорание лесной подстилки. Тогда на место происшествия незамедлительно прибыла группа оперативного реагирования, был организован штаб.

По информации ведомства, всего в тушении пожара было задействовано 90 человек и 18 единиц техники, в том числе и вертолет МИ-8, с помощью которого пожар тушили с воздуха. Самолет 12 раз сбрасывал воду из Черного моря в общем количестве 60 тонн.  Возгорание удалось ликвидировать на площади 10,5 Га. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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