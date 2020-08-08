Действие лицензии на разработку карьера под Судаком приостановят

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу работы карьера Чока-Таш.

В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Крым регулярно поступают обращения граждан с требованием не допустить открытия карьера Чока-Таш, расположенного на территории городского округа Судак Республики Крым.

Главой Республики Крым Аксеновым С.В. 23 января 2020 года было принято решение, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком будет остановлено. Вопрос будет решен в пользу жителей региона, инициатива общественности будет поддержана.

Однако, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, Правительством Российской Федерации было принято Постановление от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», в котором предусмотрен запрет на прекращение права пользования недрами в 2020 году.

Право пользования недрами по лицензии ООО «Крымская нерудная компания» на карьер Чока-Таш будет прекращено в 2021 году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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