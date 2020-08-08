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Развитие сюжета: «Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму ● «Войну мы проиграли - заборов стало больше» - соцсети о доступе к пляжам в Крыму ● «Получить прибыль любыми способами»: как проходит коронавирусный курортных сезон в Крыму ● На удачу: власти Крыма зовут туристов в номера по 300 рублей ● В крымских отелях забронировали на сентябрь уже 70 процентов мест
Аксенов продлил в Крыму запрет на работу хостелов
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.
Документ опубликован на портале правительства.
«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.
Таким образом Аксенов продлил запрет на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению мест для временного проживания (хостелы), деятельность по организации конференций и образовательную деятельность, включая кружки и секции.
Режим повышенной готовности введен в Крыму 17 марта. Он предусматривает введения ряда ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось с 15 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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«Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму. Известный крымский блогер Армен Хачатуров решил сравнить стоимость пляжного отдыха в Турции и в Крыму.
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