Аксенов продлил в Крыму запрет на работу хостелов

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Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на полуострове.

Документ опубликован на портале правительства.

«В пункте 6 слова «1 августа 2020 года» заменить словами «1 сентября 2020 года», – говорится в сообщении.

Таким образом Аксенов продлил запрет на деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению мест для временного проживания (хостелы), деятельность по организации конференций и образовательную деятельность, включая кружки и секции.

Режим повышенной готовности введен в Крыму 17 марта. Он предусматривает введения ряда ограничений, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Постепенное снятие ограничений началось с 15 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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