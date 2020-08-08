Происшествия
13-летний водитель мопеда попал в аварию в Крыму
На 17 километре Евпаторийского шоссе столкнулись мопед и автомобиль. По информации «Вести Крым» инцидент произошел вчера вечером.
Управлявший Honda Dio подросток 2007 года рождения при повороте налевоне пропустил автомобиль. BMW двигался навстречу мопеду.
В результате ДТП мопедист получил закрытый перелом малой берцовой кости со смещением и множественные раны. По факту происшествия ОГИБДД проводит проверку.
Напомним, что по действующему законодательству управлять мопедом или квадрациклом могут люди, достигшие возраста 16 лет, при наличии водительского удостоверения.
В тексте использованы материалы: МК
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