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Происшествия

13-летний водитель мопеда попал в аварию в Крыму

18:52 суббота, 8 августа 2020

На 17 километре Евпаторийского шоссе столкнулись мопед и автомобиль. По информации «Вести Крым» инцидент произошел вчера вечером.

Управлявший Honda Dio подросток 2007 года рождения при повороте налевоне пропустил автомобиль. BMW двигался навстречу мопеду.

В результате ДТП мопедист получил закрытый перелом малой берцовой кости со смещением и множественные раны. По факту происшествия ОГИБДД проводит проверку.

Напомним, что по действующему законодательству управлять мопедом или квадрациклом могут люди, достигшие возраста 16 лет, при наличии водительского удостоверения.

В тексте использованы материалы: МК

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