Ждет ли Крым подорожание интернета

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В Крыму имеется конкурентная среда, необходимая для сдерживания цен на интернет.

Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

«Не стоит ожидать резкого повышения цен на услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Крыму, так как конкуренцию в данной сфере составляют порядка 160 операторов связи, получивших соответствующие лицензии», – подчеркнули в ведомстве.

В том числе благодаря этой конкуренции ценовая политика у интернет-провайдеров Крыма оставалась стабильной на протяжении достаточно длительного времени, отметили в министерстве.

Сегодня на вопрос о возможном повышении цен в колл-центрах крымских провайдеров отвечают, что не владеют данной информацией.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15% за 2020 год. Так, «Билайн» на некоторых тарифах уже поднял стоимость на 50 рублей в месяц. Другие крупные игроки также уже провели индексацию или планируют это сделать в ближайшее время, предупреждают «Известия» со ссылкой на экспертов и агентство iKS-Consulting.

Один из самых популярных для крымчан провайдеров – МТС – в июле увеличил размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15–20 рублей в месяц, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ самостоятельно перешли на новые тарифы. Оператор не планирует менять тарификацию для всех абонентов других видов платного ТВ, подчеркнули в МТС.

Отметим, что в соседнем городе-регионе Севастополе один из самых крупных интернет-провайдеров анонсировал подорожание с 1 сентября всех тарифов, кроме «Социального», на 100 рублей. В качестве причины назвали «пакет Яровой», который обязывает провайдеров сохранять истории посещения интернет-страниц, изображения, аудио и видео, просмотренные или скачанные их абонентами.

Исполнительная власть не может вмешиваться в тарифную политику интернет-компаний, сообщили в Мининформе Республики Крым. Цены формируются провайдерами самостоятельно под влиянием конкуренции и с учетом удаленности населенного пункта до точки обмена трафиком, стоимости присоединения к магистральному оператору, длины линий связи, количества используемых опор и других затрат.

При этом в ведомстве отметили, что работу крымских провайдеров «подорвала» пандемия коронавируса, так как многие юридические лица, простаивая, вынуждены были отказаться от интернета.

Ранее сообщалось, что МТС продолжает «закручивать гайки» абонентам в Крыму. Компания, не уведомив абонентов, изменила условия пользования интернетом, оставив только 500 Мб в сутки на нормальной скорости. Такие нововведения пришлись не по душе пользователям.

Между тем средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8% — почти до 300 рублей. Самый большой рост тарифов — на 13% — пришелся на Tele2.

В тексте использованы материалы: Форпост

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