Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперты уверены, что водная проблема ведет Крым к экологической катастрофе ● В Крыму могут пересохнуть две реки ● Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму ● Обеспечить Крым водой без «серьезных финансовых вложений» невозможно ● Жители севастопольского села пожаловались на дефицит воды в колодцах
Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды
фото © пресс-служба Минприроды РК
Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.
Об этом сообщил глава Минприроды РК Геннадий Нараев.
Злоумышленник – житель Нижнегорского района.
«Водные ресурсы использовались для орошения земель сельскохозяйственного назначения без наличия решения о предоставлении водного объекта в пользование, на основании которого возникает право пользования водным объектом. Указанные действия являются нарушением требований статей 9 и 11 Водного кодекса Российской Федерации», - написал Геннадий Нараев в Facebook. Сообщается, что фермер заплатил 2000 рублей штрафа.
Кроме того, будет проведен расчет вреда, нанесенного водному объекту. В дальнейшем виновному придется компенсировать этот ущерб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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