Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды

фото © пресс-служба Минприроды РК

Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.

Об этом сообщил глава Минприроды РК Геннадий Нараев.

Злоумышленник – житель Нижнегорского района.

«Водные ресурсы использовались для орошения земель сельскохозяйственного назначения без наличия решения о предоставлении водного объекта в пользование, на основании которого возникает право пользования водным объектом. Указанные действия являются нарушением требований статей 9 и 11 Водного кодекса Российской Федерации», - написал Геннадий Нараев в Facebook. Сообщается, что фермер заплатил 2000 рублей штрафа.

Кроме того, будет проведен расчет вреда, нанесенного водному объекту. В дальнейшем виновному придется компенсировать этот ущерб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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