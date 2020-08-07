Валидаторы в маршрутках Крыма начнут считать льготный проезд с осени

В Республике Крым с 1 сентября электронные системы оплаты проезда начнут учитывать льготы на проезд.

Об этом сообщила зампредседателя крымского правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сообщает пресс-служба правительства.

«Льготный проезд с 1 сентября будет предоставляться путем считывания бесконтактного электронного документа (банковской карты) платежной системы МИР специальными устройствами – валидаторами», - пояснила Романовская, отметив, что это делается в рамках реализации проекта «Цифровая среда».

Чтобы подтвердить свое право на льготный проезд, крымчанам нужно будет обратиться по месту жительства в орган труда и соцзащиты или в отделение МФЦ, предоставить копию паспорта и льготного удостоверения, написать заявление и дать согласие на обработку персональных данных. Дополнительно в банк обращаться не нужно, подчеркнула вице-премьер: банковская система будет привязана к льготной базе автоматически.

Никаких ограничений на частоту льготных поездок также нет.

«Законодательством не предусмотрено количество льготных поездок, таким образом, никаких сумм для их осуществления на карту зачисляться не будет. Льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты», - предупредила Романовская, добавив, что если заявление на льготный электронный проезд будет подано после 1 сентября 2020 года, то и предоставляться он начнет позже – с даты подачи заявления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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