В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом

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В администрации Ялты недавно выявили очаг массового заражения коронавирусом. Там заболели почти два десятка чиновников и двое депутатов.

Коронавирус косит ряды власти полуострова с мая. Один из очагов в июле выявили в администрации Ялты.

О первых семи заболевших сотрудниках ведомства сообщалось в конце июля. Затем глава администрации Иван Имгрунт объявил о восьми инфицированных чиновниках и двоих депутатах.

«В связи с этим я хотел бы сообщить, что ситуация под контролем. Прошу всех не расслабляться и иметь ввиду, что точка в этой коронавирусной истории еще не поставлена», – сказал он, призвав всех соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению инфицирования.

Еще через несколько дней количество больных в администрации увеличилось. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о более двух десятках заболевших.

Заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец не считает ситуацию в администрации массовым заражением. По ее словам, первый случай был выявлен три недели назад. За это время тестирование на коронавирус прошли 436 сотрудников администрации, диагноз, по ее словам, подтвердился у семнадцати.

По ее словам, источник появления инфекции в администрации устанавливают.

Сама Ирина Романец говорит, что ситуация с инфицированием в администрации не вызывает у нее опасений за собственное здоровье: «Вокруг уже много таких случаев (инфицирования коронавирусом). Ничего страшного, даже если это произойдет. Нельзя сказать, что я опасаюсь. Хотя меры предосторожности мы все соблюдаем: масочный режим, социальную дистанцию, ограничили по максимуму проведение мероприятий и совещаний в администрации, все перевели в режим онлайн».

Ее коллега, заместитель главы администрации Ялты Дмитрий Карнаух утверждает, что появление инфекции в рядах чиновников не стало для него поводом для опасений.

«На мою работу эта ситуация не особо повлияла. Многих сотрудников отправили на самоизоляцию. В администрации присутствует сейчас минимальное количество людей. Совещания не проводим, массовые мероприятия – тоже», – сказал он.

Глава горсовета Ялты Константин Шимановский подтвердил информацию об инфицировании двоих депутатов, но утверждает, что они «уже выздоровели».

Выздоровление депутатов, о котором говорит Константин Шимановский, подтвердилось отчасти. Депутат Ялтинского горсовета Елена Надель сообщила в соцсетях, что переболела тяжелой формой коронавируса и нуждается в «длительном процессе реабилитации». Депутат находится на последних неделях беременности.

«Я пробыла в реанимации 10 дней, из них несколько, о которых я ничего не помню. Третья степень поражения легких из четырех, тяжелый выход. И даже сейчас, будучи уже дома, я с трудом хожу и тяжело разговариваю. Для меня реальность поменяла свою оболочку. Впереди длительный процесс реабилитации», – написала она в Facebook.

О своем заболевании коронавирусом сообщил ялтинский депутат Павел Кандул. Где он мог заразиться, не знает: уверяет, что выполнял требования Роспотребнадзора – носил маску и мыл руки.

«После того, как в администрации Ялты был выявлен очаг, я перестраховался, сдал тест. И первый же тест у меня показал положительный результат. Я опасался, тем более 45 лет – уже не мальчик. Но хорошо, что вовремя выявил болезнь. Самое главное было – быть под наблюдением врачей. Две недели я находился в городской больнице № 7 Симферополя. Был приятно удивлен, что врачи в масках, костюмах, в жару стараются найти к каждому подход. Симптомов болезни не ощутил, чувствовал и чувствую себя великолепно. После лечения сдал три теста, все они отрицательные. Уже вышел на работу», – рассказал депутат.

Павел Кандул считает, что справиться с болезнью ему помогли здоровый образ жизни и целебный ялтинский воздух. Он рекомендует коллегам регулярно сдавать тесты и спокойнее относиться к инфицированию: «Я рад, что пережил это. Эту инфекцию никуда не деть, к сожалению. И многие люди с этим столкнутся. Дай бог, чтобы в таком случае у всех было, как у меня – бессимптомно».

Мнения о коронавирусе среди коллег заболевших депутатов, с которым мы общались, разделились. Некоторые заявили, что очаг заражения не стал для них поводом для беспокойства.

«Я в принципе вообще ничего не боюсь. Хотя даже с вами по телефону в маске разговариваю, руки мою с мылом», – сказал депутат Юрий Ломенко.

А вот депутат Виктор Гамаль признался, что из-за этой истории стал реже посещать городской совет.

«Опасения у меня есть, и многие у нас опасаются. Я стараюсь реже ходить в горсовет, а когда иду, обязательно надеваю маску, перчатки и стараюсь по-быстрому зайти и выйти. Но как уберечься, я не знаю. Людей в Ялте очень много на отдыхе. В масках вообще никто не ходит», – рассказал он.

Виктору Гамалю по настоянию Роспотребнадзора пришлось провести две недели в самоизоляции, поскольку он находился в одном сессионном зале с заболевшими коллегами. Но коронавирус, как он говорит, у него не подтвердился.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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