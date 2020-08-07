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Власть

В школьной форме Крыма могут появиться бомберы

11:02 пятница, 7 августа 2020

Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.

Об этом сообщают Вести Крым.

Согласно требованиям, на новой одежде для школьников запрещены асоциальные символы, незаконная пропаганда и травмирующая фурнитура. Ткань должна удерживать влагу и пропускать воздух.

Предварительный стандарт школьной формы вступит в силу с ноября текущего года. Он будет рекомендательным, окончательное решение о его исполнении учебные заведения будут принимать самостоятельно.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха. Республиканские власти обеспечат крымские школы передвижными рециркуляторами (приборы для очистки и обеззараживания воздуха) – компания-поставщик готова выполнить заказ на 6 тыс приборов в течение августа.

Три новые школы откроются в Крыму до 1 сентября. Три новые школы будут открыты в Республике Крым в новом учебном году – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.

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