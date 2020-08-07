Власть
В школьной форме Крыма могут появиться бомберы
Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.
Об этом сообщают Вести Крым.
Согласно требованиям, на новой одежде для школьников запрещены асоциальные символы, незаконная пропаганда и травмирующая фурнитура. Ткань должна удерживать влагу и пропускать воздух.
Предварительный стандарт школьной формы вступит в силу с ноября текущего года. Он будет рекомендательным, окончательное решение о его исполнении учебные заведения будут принимать самостоятельно.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские власти заказали для школ приборы обеззараживания воздуха. Республиканские власти обеспечат крымские школы передвижными рециркуляторами (приборы для очистки и обеззараживания воздуха) – компания-поставщик готова выполнить заказ на 6 тыс приборов в течение августа.
Три новые школы откроются в Крыму до 1 сентября. Три новые школы будут открыты в Республике Крым в новом учебном году – в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.
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3 августа
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