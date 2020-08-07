В школьной форме Крыма могут появиться бомберы

Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.

Об этом сообщают Вести Крым.

Согласно требованиям, на новой одежде для школьников запрещены асоциальные символы, незаконная пропаганда и травмирующая фурнитура. Ткань должна удерживать влагу и пропускать воздух.

Предварительный стандарт школьной формы вступит в силу с ноября текущего года. Он будет рекомендательным, окончательное решение о его исполнении учебные заведения будут принимать самостоятельно.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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