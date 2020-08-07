Власть
В Севастополе встали троллейбусы из-за отключения электричества
В Севастополе остановилась работа троллейбусов из-за обесточенной контактной сети. Временно не функционируют маршруты № 14, 4, 19, 17 и 20, сообщает пресс-служба правительства.
По информации ГУП «Севэлектроавтотранс» отключение произошло со стороны Севастопольэнерго. Время устранения неполадок неизвестно.
Как сообщается на сайте Севастопольэнерго, 7 августа с 8:00 до 17:00 часов планировалось отключить электроэнергию только на улице Казачья и на двух улицах в селе Морозовка, «в связи с производством неотложных ремонтных работ».
До устранения аварии в Севастополе будут усилены автобусные маршруты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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