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Власть

В Севастополе встали троллейбусы из-за отключения электричества

В Севастополе остановилась работа троллейбусов из-за обесточенной контактной сети. Временно не функционируют маршруты № 14, 4, 19, 17 и 20, сообщает пресс-служба правительства.

По информации ГУП «Севэлектроавтотранс» отключение произошло со стороны Севастопольэнерго. Время устранения неполадок неизвестно.

Как сообщается на сайте Севастопольэнерго, 7 августа с 8:00 до 17:00 часов планировалось отключить электроэнергию только на улице Казачья и на двух улицах в селе Морозовка, «в связи с производством неотложных ремонтных работ».

До устранения аварии в Севастополе будут усилены автобусные маршруты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Крах Вавилона» станет причиной перекрытия дорог в Севастополе. Ограничение движения транспорта будут введены в Севастополе на время проведения байк-шоу «Крах Вавилона».

В Керчи пообещали построить новую транспортную развязку. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение на строительство транспортной развязки в Керчи. Об этом сегодня сообщает Главгосэкспертиза.

Туристов из Хабаровска будут вывозить из Крыма стыковочными рейсами. Туристы из Хабаровского края смогут вернуться из Крыма и Сочи после 20 августа стыковочными рейсами, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета. Более миллиона транспортных средств проехали по Крымскому мосту за июнь и июль. Как сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань», всего с начала года по мосту проехали более двух миллионов машин.

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