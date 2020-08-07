В Севастополе скандалист без прав угнал машину у своей бывшей

Ночью в Севастополе разыгралась настоящая драма: двадцатишестилетний мужчина нагрянул к своей бывшей девушке и устроил скандал.

В ходе выяснения отношений он схватил со стола ключи от принадлежащей девушке машины и скрылся. Та сообщила об инциденте в полицию.

«Сотрудники ДПС оперативно задержали злоумышленника на угнанном автомобиле. Стражи порядка выяснили, что у нарушителя отсутствует право управления транспортным средством, зато присутствуют явные признаки опьянения», – сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, от которой тот отказался. В результате в отношении «гонщика» был составлен административный протокол.

Кроме того, за неправомерное завладение автомобилем в отношении задержанного возбудили уголовное по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Теперь импульсивному парню грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее СМИ сообщали о другой драме, участниками которой стали не только пара влюбленных, но и двое оклеветанных парней. Тогда двадцатилетняя студентка, обвиненная в измене, хотела доказать свою верность на «детекторе лжи», но понимая, что просто так исследовать ее жизнь на полиграфе не будут – решила обратиться к правоохранителям, дав им повод.

Девушка заявила об изнасиловании двумя знакомыми, как раз тех, в измене с которыми ее подозревал живущий с ней мужчина. Но хитрому плану, задуманному студенткой, было не суждено исполниться.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец отказался показать любимой телефонную переписку и был убит ножом в сердце. Жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

В Джанкое мошенник обирал пенсионеров с помощью купюр от «Банка приколов». Джанкойские оперативники задержали мошенника, обманным путем похищавшего деньги у пенсионеров.

Мошенница из Симферополя взяла четверть миллиона рублей за отсрочку от армии. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, завладевшей путем обмана денежными средствами 6 граждан в сумме 900 тыс. рублей.

Краснодарская мошенница скрывалась от розыска, работая в гостинице Ялты. Сотрудниками полиции в Ялте задержана жительница Краснодарского края, находящаяся в федеральном розыске за мошенничество.