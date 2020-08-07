Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 24 новых заражений коронавирусом ● Турсфера Крыма обеспокоена: сезон может завершиться гораздо раньше ● Ученые нашли уязвимость коронавируса ● Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус ● Власти Ялты рассказали о больных коронавирусом в администрации
В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.
Как сообщили в пресс-службе правительства города, среди заболевших – двое приезжих и девять местных жителей.
В том числе, диагноз подтвердился у роженицы, которую с экстренным случаем доставили в роддом Севастополя несколькими днями ранее. Сейчас женщина вместе с новорожденным переведена в инфекционную больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. В родильном доме проведена санитарная обработка, введен строгий эпидрежим, отменены посещения.
Также за сутки, по данным правительства, выздоровели еще семь пациентов, переболевших COVID-19. Их выписали из больницы.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 371 человек. Из них 306 человек уже выздоровели, 11 пациентов скончались. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом. За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Ученые нашли уязвимость коронавируса. Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность найденного лекарства на людях.
Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.
Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.
В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом
За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки
Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.
Несмотря на статус «кума Путина» Медведчука лишили имущества в Крыму
Ялтинские угодья изъяты из владения компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена депутата Верховной Рады Медведчука.
3 августа
Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды
Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.