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Коронавирус в Крыму

В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом

В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, среди заболевших – двое приезжих и девять местных жителей.

В том числе, диагноз подтвердился у роженицы, которую с экстренным случаем доставили в роддом Севастополя несколькими днями ранее. Сейчас женщина вместе с новорожденным переведена в инфекционную больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. В родильном доме проведена санитарная обработка, введен строгий эпидрежим, отменены посещения.

Также за сутки, по данным правительства, выздоровели еще семь пациентов, переболевших COVID-19. Их выписали из больницы.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 371 человек. Из них 306 человек уже выздоровели, 11 пациентов скончались. В настоящий момент в стационарах находится 44 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.

Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.

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