Власть
В Севастополе хотят запретить ремонт и стройки в выходные и праздники
Запретить проведение ремонта и строительства по выходным и праздникам, а также использование пиротехники в любой день с 12 до 15 часов.
С такой инициативой для Севастополя выступили спикер заксобрания города Владимир Немцев и глава постоянного комитета заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова. Они готовят для этого проект субъектового закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан».
В 2015 году одноименный закон уже был принят, он разрабатывался депутатами Вячеславом Гореловым и Александром Кулагиным, напомнила Глотова в беседе с «Примечаниями». Но когда другие депутаты решили закон дополнить, оказалось, что документ приняли без оценки регулирующего воздействия и что к нему есть очень много замечаний со стороны юридической экспертизы, уточнила она.
«Поэтому нам пришлось не просто вносить туда дополнения, а еще и полностью переработать тот закон — вот так был создан наш законопроект. Сейчас он готов, но в него могут вноситься коррективы, так как нужна оценка регулирующего воздействия», — сказала председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту.
Депутаты получили очень много жалоб от горожан на взрывы петард днем во дворах многоквартирных домов, поэтому было решено дополнить закон запретом на использование любых пиротехнических средств в так называемый «период тихого часа», с 12.00 до 15.00, отметила Елена Глотова.
Кроме того, к введенным ранее ограничениям хотят добавить запрет на ремонтные и строительные работы по выходным и в установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни. Эта поправка коснется ремонтов в квартирах, многоквартирных жилых домах, частных домах и на придомовых территориях, заключила Глотова.
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