В России за пять лет сожгли 36 тысяч тонн импортных продуктов

фото © spbdnevnik.ru

С момента вступления в силу продовольственного эмбарго в России в августе 2015 года уничтожено 36,17 тысячи тонн запрещенных к ввозу продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, за пять лет утилизировано почти 35 тысяч тонн растительной и 1,23 тысячи тонн животноводческой продукции.

За семь месяцев текущего года Россельхознаднадзор выявил и уничтожил 1,9 тысячи тонн санкционной продукции, из них 1,87 тысячи тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой.

«Растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

Что касается животноводческой продукции, то незаконные схемы поставок осуществлялись через ложный транзит, поставку продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения и поставку продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд в Москве продлил арест обвиняемой в госизмене пенсионерке из Севастополя. Лефортовский районный суд Москвы 23 июля третий раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 65-летней жительнице Севастополя Галине Довгополой, которую обвиняют в госизмене.

Бывший руководитель водоканала Алупки осужден за получение взятки. Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия «Водоканал ЮБК» признан судом виновным в получении взятки.

Житель Крыма предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и пытался подкупить полицейского.

Свидетель по делу Ефремова в Крыму, он выступит в суде по видеосвязи. Один из свидетелей по делу актера Михаила Ефремова будет выступать в Пресненском суде Москвы через видеосвязь из Крыма.