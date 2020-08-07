Власть
В России за пять лет сожгли 36 тысяч тонн импортных продуктов
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С момента вступления в силу продовольственного эмбарго в России в августе 2015 года уничтожено 36,17 тысячи тонн запрещенных к ввозу продуктов.
Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
По данным ведомства, за пять лет утилизировано почти 35 тысяч тонн растительной и 1,23 тысячи тонн животноводческой продукции.
За семь месяцев текущего года Россельхознаднадзор выявил и уничтожил 1,9 тысячи тонн санкционной продукции, из них 1,87 тысячи тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой.
«Растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.
Что касается животноводческой продукции, то незаконные схемы поставок осуществлялись через ложный транзит, поставку продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения и поставку продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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