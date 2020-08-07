В районе Эски-Кермена заблудились мама с ребенком

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с ребенком в горно-лесной зоне Бахчисарайского района.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что женщина вместе с несовершеннолетним сыном, осуществляя прогулку в направлении пещерного города Эски-Кермен (Бахчисарайский район), вышли на плато в горно-лесной зоне, где сбились с пути. Оказавшись в незнакомом месте, потеряли тропу из вида и окончательно заблудились. Требуется помощь спасателей в поиске пострадавших.

В предполагаемый район поисков была оперативно направлена дежурная смена Бахчисарайского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в количестве 4 спасателей на служебном автомобиле повышенной проходимости.

— По прибытии к месту вызова спасатели, оценив ситуацию, приступили к поисковым работам, в результате пострадавшие были найдены на северо-восточном склоне горы Зангурма-Баир, эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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