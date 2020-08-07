Происшествия
В Крыму водитель иномарки погибла при столкновении с КАМАЗом
Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком на одной из крымских трасс.
В легковой машине находился ребенок, сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.
Авария произошла накануне после обеда по дороге «Симферополь – Феодосия». По предварительным данным, 56-летний водитель Renault Kangoo, двигаясь со стороны села Насыпное в направлении Феодосии, по неизвестным причинам выехала на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с КАМАЗом.
В результате ДТП водитель иномарки погибла, а несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму.
Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки и левой стопы. В настоящий момент полиция по факту аварии проводит проверку.
Ранее на трассе Нижнегорский – Белогорск. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Как в Азии: туристов в Крыму начали кормить червями. «Энтомофагию» с гостями общепитов никто не согласовывал.
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом в Крыму. Автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком на трассе Нижнегорский – Белогорск, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
Жительница Крыма едва не сгорела, попав в степенной пожар. Жительница Крыма едва не сгорела на мысе Фиолент, попав в степенной пожар.
В Крыму при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист. На одной из крымских трасс мотоциклист погиб, въехав в иномарку, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки
Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.
Билл Гейтс предрек миру нечто более страшное, чем коронавирус
Через несколько десятилетий мир накроет новый глобальный кризис, последствия которого будут губительнее новой коронавирусной инфекции.
Крымчанка рассказала о взрыве в Бейруте: «Мы думали, что на нас напали»
Страшная трагедия всколыхнула весь Ливан во вторник 4 августа, когда в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого уже погибли больше 130 человек, около пяти тысяч пострадали.
Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса
За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
23 часа назад
«Даже негде помыться после грязного моря»: блогер сравнил цены на отдых в Турции и Крыму
22 часа назад
Крымчанам резко захотелось жениться
В Республике Крым увеличилось количество зарегистрированных браков, сообщает пресс-служба Минюста РК.