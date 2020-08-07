В Крыму водитель иномарки погибла при столкновении с КАМАЗом

Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком на одной из крымских трасс.

В легковой машине находился ребенок, сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Крым.

Авария произошла накануне после обеда по дороге «Симферополь – Феодосия». По предварительным данным, 56-летний водитель Renault Kangoo, двигаясь со стороны села Насыпное в направлении Феодосии, по неизвестным причинам выехала на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель иномарки погибла, а несовершеннолетний ребенок 2007 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму.

Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки и левой стопы. В настоящий момент полиция по факту аварии проводит проверку.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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