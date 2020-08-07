Происшествия
В Крыму парню проломили голову под видеокамерой
28-летний симферополец попал в больницу с пробитой головой после драки, видеозапись которой попала на камеру.
Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
О происшествии в городской отдел полиции сообщили сотрудники больницы, куда молодого мужчину доставили в четыре часа утра с открытой черепно-мозговой травмой, переломом шеи и ушибом головного мозга. Приехавший с ним друг рассказал, что парня избили в центре города возле одного из ночных клубов, прямо рядом с остановкой общественного транспорта, которая была оборудована видеокамерой.
Правоохранители обратились к отвечающему за технику интернет-провайдеру и получили видеозапись, с помощью которой оперативно задержали нападавшего. Им оказался 32-летний житель Симферополя, который после задержания признался в содеянном.Выяснилось, что мужчины повздорили на улице у входа в клуб. В результате завязалась драка, в которой госпитализированный крымчанин и получил травмы.
«Отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - пояснили в пресс-службе ведомства, отметив, что появление в городе «умных остановок» во многих случаях существенно облегчает розыск нарушителей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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