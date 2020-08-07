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Происшествия

В Крыму отца убитой девочки будут судить за оставление ребенка в опасности

17:12 пятница, 7 августа 2020

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который оставил свою дочь в опасности, ребенка убил его знакомый.

Об этом сообщили в СК России.

«Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания. В настоящее время собраны исчерпывающие доказательства вины отца девочки в совершении им инкриминируемого преступления, следствие завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 мая мужчина с дочерью отправились на рыбалку на Северо-Крымском канале, где вместе с неоднократно судимым другом распивал спиртные напитки.

«Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина уснул вблизи канала, а девочку оставил в опасном для ее жизни и здоровья состоянии, лишенную возможности принять меры к самосохранению в силу ее малолетнего возраста, наедине с его ранее судимым знакомым. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убил девочку», – уточнили в СК.

Отца ребенка обвиняют в совершении преступления по статье 125 УК РФ. Ему может грозить до одного года лишения свободы.

Тело девочки было найдено днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз. В тот же день правоохранители задержали ее отца. На следующий день стало известно, что в убийстве ребенка признался друг семьи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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