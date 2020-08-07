Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В ближайшие трое суток в Крыму усилится ветер, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным крымского гидрометцентра, 8, 9 августа в Крыму ожидается сильный северо-восточный ветер 17-22 м/с.
В МЧС предупредили, что в таких условиях существует высокая вероятность возникновения сильных пожаров, чрезвычайных ситуаций, возможен обрыв линий электропередачи и линий связи. Кроме этого, из-за сильного ветра могут обрушиться слабо укрепленные и ветхие конструкции, а также возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.
Из-за засушливой жаркой погоды на полуострове 9 апреля был установлен особый противопожарный режим. В течение летних месяцев МЧС регулярно объявляет штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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