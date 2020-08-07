Власть
В Крыму ФСБ изъяла коллекцию античных сокровищ
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли из незаконного оборота предметы, представляющие, по мнению экспертов, историческую и культурную ценность.
Так, в ходе осуществления служебной деятельности на приграничной территории в поле зрения сотрудников Управления попал гражданин Российской Федерации 1994 г.р., предположительно занимающийся коллекционированием предметов старины.
В результате обследования помещений по месту проживания 26-летнего жителя Кировского района пограничники обнаружили и изъяли более двухсот предметов, по внешним признакам подпадающих под указанную категорию.
Проведенная «Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником» искусствоведческая экспертиза установила, что представленные на изучение образцы имеют культурную и историческую ценность и относятся к эпохе античности и средневековья.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.15.1 (Незаконный оборот археологических предметов).
В дальнейшем будет решаться вопрос о передаче изъятых ценностей в один из музеев Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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