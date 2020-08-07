Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Турсфера Крыма обеспокоена: сезон может завершиться гораздо раньше ● Ученые нашли уязвимость коронавируса ● Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус ● Власти Ялты рассказали о больных коронавирусом в администрации ● Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом
фото © strana.ua
За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 - при скрининге здоровых лиц (в том числе, 1 из них - прибывший из другого субъекта РФ) и еще 1 случай завозной из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1410 случаев новой коронавирусной инфекции. 75 их них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1033 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 190 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3478 человек.
Выздоровевших за весь период – 1002 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.
Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.
Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.
Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса. За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом
За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки
Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.
Несмотря на статус «кума Путина» Медведчука лишили имущества в Крыму
Ялтинские угодья изъяты из владения компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена депутата Верховной Рады Медведчука.
3 августа
Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды
Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.