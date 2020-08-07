Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +34
море +24

Коронавирус в Крыму

В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

09:58 пятница, 7 августа 2020
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

фото © strana.ua

За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 - при скрининге здоровых лиц (в том числе, 1 из них - прибывший из другого субъекта РФ) и еще 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1410 случаев новой коронавирусной инфекции. 75 их них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1033 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 190 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3478 человек.

Выздоровевших за весь период – 1002 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.

Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.

Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.

Опять рост: в Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса. За 5 августа на территории Республики Крым подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции

В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.

Водный кризис
Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды

Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды

Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации