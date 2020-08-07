В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

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За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 - при скрининге здоровых лиц (в том числе, 1 из них - прибывший из другого субъекта РФ) и еще 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1410 случаев новой коронавирусной инфекции. 75 их них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1033 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 190 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3478 человек.

Выздоровевших за весь период – 1002 человека.

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