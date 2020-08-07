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В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции
фото © Новости Крыма
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.
Оперативниками задержано должностное лицо Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Алушта.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что главный специалист Управления капитального строительства, являясь муниципальным служащим, в нарушение требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и своей должностной инструкции, на протяжении более чем года лично и через свою дочь, которая числится единственным учредителем и директором строительной фирмы, осуществлял фактическое управление и покровительство данного коммерческого предприятия.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление своей подконтрольной фирме преимуществ, мужчина организовал подачу и подпись документов на участие в электронном аукционе для исполнения работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в трех жилых домах в пгт. Партенит. Кроме того, подозреваемый привлек к выполнению строительных работ смежных подрядчиков, не осведомленных о его преступных намерениях.
Впоследствии муниципальный служащий, осуществляя предпринимательскую деятельность, изготовил акты о приемке выполненных работ и сам их подписал от имени директора строительной фирмы. Одновременно он убедил своего начальника подписать соответствующие документы о приемке выполненных и произвести оплату на расчетный счет фирмы. Общая сумма перечисленных бюджетных средств составила более 1,7 млн. рублей.
Поступившими от Администрации г. Алушты денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю уголовное дело по материалам сотрудников полиции окончено расследованием и направлено в суд для принятия решения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции
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