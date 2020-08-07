В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции

фото © Новости Крыма

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.

Оперативниками задержано должностное лицо Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Алушта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что главный специалист Управления капитального строительства, являясь муниципальным служащим, в нарушение требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и своей должностной инструкции, на протяжении более чем года лично и через свою дочь, которая числится единственным учредителем и директором строительной фирмы, осуществлял фактическое управление и покровительство данного коммерческого предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление своей подконтрольной фирме преимуществ, мужчина организовал подачу и подпись документов на участие в электронном аукционе для исполнения работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в трех жилых домах в пгт. Партенит. Кроме того, подозреваемый привлек к выполнению строительных работ смежных подрядчиков, не осведомленных о его преступных намерениях.

Впоследствии муниципальный служащий, осуществляя предпринимательскую деятельность, изготовил акты о приемке выполненных работ и сам их подписал от имени директора строительной фирмы. Одновременно он убедил своего начальника подписать соответствующие документы о приемке выполненных и произвести оплату на расчетный счет фирмы. Общая сумма перечисленных бюджетных средств составила более 1,7 млн. рублей.

Поступившими от Администрации г. Алушты денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю уголовное дело по материалам сотрудников полиции окончено расследованием и направлено в суд для принятия решения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Херсонщины похитил у крымчанки 13 тысяч гривен через сайт онлайн-продаж. В управлении украинской Нацполиции в АРК сообщили, что объявили подозрение жителю Херсонщины, который, по данным правоохранителей, создал мошенническую схему и таким образом завладел деньгами жительницы Симферополя.

Севастополец отказался показать любимой телефонную переписку и был убит ножом в сердце. Жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

В Джанкое мошенник обирал пенсионеров с помощью купюр от «Банка приколов». Джанкойские оперативники задержали мошенника, обманным путем похищавшего деньги у пенсионеров.

Мошенница из Симферополя взяла четверть миллиона рублей за отсрочку от армии. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, завладевшей путем обмана денежными средствами 6 граждан в сумме 900 тыс. рублей.