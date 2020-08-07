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В Алуште пройдет этап Гран-при России по дрон-рейсингу

11:57 пятница, 7 августа 2020
Алушта

В эти выходные, в городе Алушта пройдут соревнования гоночных FPV квадрокоптеров.

8 августа начнется Второй этап Гран-при России 2020 по Дрон-Рейсингу. Гоночная трасса расположится на футбольном поле ФГБУ «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский». Организатором мероприятия выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».

Принять участие в состязаниях сможет любой желающий из России старше 10 лет. Планируется, что на этом этапе около 20 пилотов-любителей будут соревноваться друг с другом на квадрокоптерах за баллы Гран-при для того, чтобы улучшить свою статистику и продолжить бороться за лидерство в сезоне Гран-при России 2020. По итогам состязаний победители и призеры будут награждены почетными грамотами, медалями и кубками.

Всего в рамках Гран-при России 2020 по Дрон-Рейсингу запланировано пять этапов.

Напомним, первый этап проходил в марте на высоте 800 метров в Сочи. Второй этап состоится в Алуште, остальные проведут в Казани, Екатеринбурге и Сочи.

Лучшие пилоты по итогам всех этапов Гран-при России 2020 будут приглашены в команду «Drone Sports Global» на сезон Гран-при России 2021 по Дрон-Рейсингу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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