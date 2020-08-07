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Власть

Суд в Севастополе принял к рассмотрению иск о запрете работы дельфинария в Артбухте

Ленинский районный суд Севастополя принял к рассмотрению иск Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о прекращении деятельности дельфинария в Артбухте из-за обвинений в нарушениях.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

До этого ведомство заявило, что ООО «Страна Дельфиния» работает без договора водопользования.

«В настоящее время, по мнению надзорного ведомства, указанные объекты создают опасность причинения вреда окружающей среде и нарушают права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, ввиду чего истец просит прекратить эксплуатацию бассейна и забор морской воды акватории Черного моря до предоставления разрешительных документов. Кроме того, истец просит принять обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации дельфинария до рассмотрения дела по существу», – говорится в сообщении.

Публичных комментариев сотрудников дельфинария по данному иску пока нет.

Ранее Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что нашла нарушения в работе двух дельфинариев Севастополя – в Артиллерийской бухте и в районе парка Победы. По ее данным, у владельцев дельфинария в Артбухте нет договора водопользования, в связи с чем прокурор направил иск в Ленинский районный суд Севастополя с требованием закрыть его «до устранения нарушений».

До этого Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила, что обнаружила нарушения в одном из дельфинариев Алушты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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