Коронавирус в Крыму
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Симферопольский роддом прекращает прием пациенток
На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
На базе ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» развернут инфекционный госпиталь, в связи с чем прием беременных, рожениц и гинекологических больных в учреждение с 7 августа прекращен.
Инфекционный госпиталь развернут на основании приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 06.08.2020 №1894, в соответствии с решением оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым от 04.08.2020.
Приказом предусмотрено, что в Симферопольский клинический родильный дом №2 будет осуществляться госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и явлениями ОРВИ, с односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ при отсутствии соответствующих заболеваний, по профилю «акушерство-гинекология».
Пациенты ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2» до изменения сложившейся эпидемиологической ситуации направляются на лечение и родоразрешение в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №1» и родильное отделение ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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