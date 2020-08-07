Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма

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Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения, разведчики обнаружили место сосредоточения сил условного противника. Полученные данные были переданы на командный пункт руководителю учения. Командованием было принято решение нанести поражение противнику путем применения ракетной системы залпового огня «Град». Получив координаты цели, артиллеристы с ходу заняли огневые позиции и произвели залп по полученным координатам, успешно поразив как одиночные, так и групповые цели», – говорится в сообщении.

За результатами стрельб следили при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они зафиксировали на видео точность поражения целей. Стрельбы проводились в рамках лагерного сбора.

Мыс Опук, где проводятся стрельбы. Фото po-krymu.ru

На начальном этапе военнослужащие совершили марши в составе колонны военной техники комбинированным способом, отработали вопросы боевого слаживания расчетов и батарей. Артиллеристам в ближайшее время предстоит выполнить еще более 100 учебно-боевых задач различной сложности, включая боевые стрельбы из РСЗО «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Поднос».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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