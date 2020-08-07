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Власть

Севастопольцы не узнают, как ловить енотов за лапы

Севастопольцы не узнают, как ловить енотов за лапы

фото © ria.ru

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд заявление о запрете в Сети информации о продаже капканов, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура напоминает, что утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии правилам охоты запрещается использование ногозахватывающих капканов при отлове и отстреле охотничьих животных.

При этом в ходе мониторинга Интернет специалисты ведомства выявили 3 информационных ресурса о продаже капканов для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая и других животных.

Размещение в свободном доступе информации о продаже капканов может повлечь уничтожение объектов животного мира, предупреждает надзорное ведомство.

По результатам проверки в Ленинский районный суд г. Севастополя направлено исковое заявление об ограничении доступа к такой информации. Суд удовлетворил иск прокурора, решение в законную силу пока не вступило.

В тексте использованы материалы: Форпост

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