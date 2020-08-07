Прогноз погоды в Крыму на пятницу 7 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 7 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 33, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 30, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 59 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 69 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 33, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 35, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 34, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 35, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 67 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 67 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму. В июле в Крыму осадки носили преимущественно кратковременной и ливневый характер, водохранилища естественного cтока сократились на 8,45 млн кубометров, подсчитали синоптики крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды в Крыму на среду 5 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 5 августа.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 августа.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 августа.