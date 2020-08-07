Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой

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Симферополь вновь жалуется на ржавую жижу из кранов.

Жители крымской столицы в социальной сети вновь просят обратить внимание на качество водопроводной воды, подаваемой в их квартиры: ее нельзя не то чтобы пить, но даже стирать в ней.

По словам жительницы одной из многоэтажек на улице Маршала Жукова Оксаны Ермаковой, она обращалась в ГУП «Вода Крыма», однако несмотря ни на наличие обратной связи ситуация изменилась только на время.

Вода подается из Вилинского водопровода, а ее качество вызывает опасения.

«Вода к нам поступает через старую трубу, которая ранее поставляла днепровскую воду. Труба эта стояла без эксплуатации 6 лет, естественно, она вся коррозийная. И чего только в ней нет, судя по воде, которая теперь идет из наших кранов», — сообщила Ермакова в Facebook в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.».

Она отмечает, что представители ГУП «Вода Крыма» на всех аппаратных совещаниях представители докладывают, что, несмотря на ее цвет, вода соответствует СанПину. При этом, чтобы снизить социальное напряжение, многоэтажки периодически подключают к прежней водопроводной сети.

«В «Воде Крыма» объяснили, что они переподключают нас периодически на старую сеть подачи местной воды — тогда чистая идет, а когда на Вилино — по старой трубе, идет грязная», — негодует крымчанка.

Однако решает острую проблему такой способ лишь на непродолжительное время.

«У меня вопрос, что нам делать? И какая вода идет у администрации Крыма? Приглашаю к себе домой, принять душ и попить чайку с водичкой из крана», — заключила крымчанка и призвала чиновников решить проблему.

В такой же ситуации оказались и жители соседнего микрорайона Украинка, а также других улиц крымской столицы.

В ГУП РК «Вода Крыма» в очередной раз сообщили, что массовых жалоб на качество водопроводной воды от симферопольцев не поступает. Здесь заявляют, что все единичные жалобы передаются диспетчерам и вовремя отрабатываются ремонтниками.

Напомним, еще с начала июля жители Симферополя стали массово жаловаться на качество водопроводной воды.

В тексте использованы материалы: Форпост

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