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Показатели смертности снизились в Крыму в первом полугодии на три процента
Общая тенденция снижения смертности по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается в Крыму.
Об этом сообщида пресс-служба министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
«По итогам шести месяцев текущего года зафиксировано снижение показателей смертности на 3,2% относительно аналогичного периода 2019 года, в том числе от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, дыхания, туберкулеза. Однако необходимо создавать все условия для повышения продолжительности жизни граждан и особое внимание уделить профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – цитирует пресс-служба главу министерства – зампредседателя крымского правительства Елену Романовскую.
Также сообщается, что, по данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, за последние пять лет отмечается снижение смертности от всех причин на 8,5%, младенческой смертности – на 27%, от болезней системы кровообращения – на 21,3%, от туберкулеза – на 45,1%, в результате дорожно-транспортных происшествий – на 31,4%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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