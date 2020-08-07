Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +34
море +24

Власть

Показатели смертности снизились в Крыму в первом полугодии на три процента

12:16 пятница, 7 августа 2020

Общая тенденция снижения смертности по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается в Крыму.

Об этом сообщида пресс-служба министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

«По итогам шести месяцев текущего года зафиксировано снижение показателей смертности на 3,2% относительно аналогичного периода 2019 года, в том числе от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, дыхания, туберкулеза. Однако необходимо создавать все условия для повышения продолжительности жизни граждан и особое внимание уделить профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – цитирует пресс-служба главу министерства – зампредседателя крымского правительства Елену Романовскую.

Также сообщается, что, по данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, за последние пять лет отмечается снижение смертности от всех причин на 8,5%, младенческой смертности – на 27%, от болезней системы кровообращения – на 21,3%, от туберкулеза – на 45,1%, в результате дорожно-транспортных происшествий – на 31,4%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые нашли уязвимость коронавируса. Авторы исследования отмечают необходимость проверить эффективность найденного лекарства на людях.

Роспотребнадзор уточнил, в каких городах Крыма выявили коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Крыму уточнило, в каких городах полуострова за последние сутки были выявлены 39 случаев заболевания коронавирусом.

Новые заболевшие и смерть от COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки прибавилось четыре новых случая заболевания COVID-19.

Один пациент с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за истекшие сутки. Это следует из опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в субъекте.

Власть
В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции

В Алуште задержали сотрудника администрации по подозрению в коррупции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили факт незаконного участия в предпринимательской деятельности со стороны муниципального служащего в городе Алуште.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

В Крыму 24 новых заражений коронавирусом

За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки

Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.

Водный кризис
Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды

Власти Крыма нашли виновного в пропаже воды

Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили фермера, который воровал воду из реки Салгир.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации