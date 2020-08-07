Почти все водохранилища Крыма продолжают терять воду

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За прошедший месяц все водохранилища естественного стока в Республике Крым, кроме одного, показали существенный расход воды.

Как следует из данных Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, к началу августа объем водохранилищ республики оказался на 5,47 миллиона кубометров меньше, чем к началу июля.

Единственное водохранилище, которое показало скромный прирост – Белогорское: к началу августа объем воды в нем составил 3,592 миллиона кубометров, на 264 тысячи больше, чем в начале июля. Правда, в отношении к проектному объему водохранилища прирост небольшой: было 14% – стало 15%.

К наиболее наполненным водохранилищам по-прежнему относятся Аянское, Счастливенское, Льговское и Изобильненское: все они наполнены более чем на 50%.

Лидирует Аянское, в нем 63% от проектного объема, но фактически это 2,443 миллиона кубометров. По итогам месяца из этого списка вышло Кутузовское водохранилище, снабжающее Южный берег Крыма: к началу августа в нем осталось 542 тысячи кубометров, что составляет 49% от проектного объема.

Почти на миллион кубометров сократились запасы Симферопольского водохранилища: сегодня оно наполнено всего на 22% от проектного объема. Аналогично наполнено Партизанское водохранилище (на 23%), хотя за прошедший месяц оно потеряло более 1,1 миллиона кубометров воды.

Незначительно уменьшились объемы Загорского, Альминского, Тайганского, Балановского, Старокрымского водохранилищ: в среднем за месяц они потеряли от 1% до 6% проектного объема. Наименее наполненным к началу августа оказалось Бахчисарайское водохранилище: его наполненность за месяц сократилась с 9% до 4% от проектного объема. Впрочем, речь идет о чуть более чем 300 тысяч кубометров, что в масштабах расходов всей республики совсем немного.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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