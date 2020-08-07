Почему в Крыму так и не появились игорная зона и горнолыжный курорт

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Игорная зона и горнолыжный курорт – два проекта российских властей, которые, несмотря на многочисленные анонсы и обещания, начиная с 2014 года, так и не были реализованы на полуострове.

Последняя новость относительно игорной зоны датируется концом апреля: тогда проект «Золотой берег» пообещали реализовать к 2024 году.

Еще в июле 2014 года президент России Владимир Путин пообещал построить на полуострове казино и даже подписал закон, включающий Крым в перечень регионов, где разрешается создание игорных зон. Однако в 2015 году власти полуострова заявили, что в условиях санкций такой бизнес, скорее всего, не окупится. В то же время в январе 2020 года в Министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что перспективы создания горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и в горном массиве Чатыр-Даг нужно изучить дополнительно.

В конце 2019 года Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели на Южном берегу. Его представила «Управляющая компания инфраструктурных проектов», заявив об общей сумме инвестиций в 3 миллиарда рублей. По расчетам проектировщиков, реализация игорной зоны в Крыму может привлечь в местный бюджет 25 миллиардов рублей.

Глава Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов высказал мнение, что игорная зона будет пользоваться популярностью, однако вряд ли принесет пользу самому полуострову.

– Этот проект точно будет приносить доход инвесторам, поскольку в России игорная деятельность запрещена, кроме нескольких специальных зон. Если раньше эти зоны находились в труднодоступных местах и проекты были чаще всего неудачными, то крымская располагается в курортном регионе, который и так пользуется популярностью. Учитывая, что в отношении состоятельных граждан России то и дело вводятся западные санкции и что достаточно большая часть населения не может выехать за рубеж по служебным причинам – думаю, что игорная зона в Крыму будет работать. Насколько это будет полезно для полуострова? На сегодняшний день я не знаю опыта масштабных инвестиционных проектов, которые положительно отразились бы на судьбе Крыма и крымчан. В основном они приносят доход в первую очередь инвесторам.

Впрочем, кто именно готов проинвестировать в крымскую игорную зону – большой вопрос. ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») зарегистрировано в Симферополе в 2014 году. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. В 2018 году «УКИП» за 24 миллиона долларов приобрела санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» в Крыму, которые ранее были «национализированы» властями Крыма, а спустя четыре года – выставлены на продажу. В итоге все три санатория попали в обновленный санкционный список США, а также сама «УКИП» и ее учредитель – по данным российских реестров, это экс-командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России в 2001-2008 годах Владимир Зарицкий.

От строительства горнолыжного курорта на Ай-Петри и Чатыр-Даге власти отказывались несколько раз, но потом вновь и вновь возвращались к этой идее. В ноябре 2019 года они заказали по процедуре государственных закупок научно-исследовательскую работу по оценке возможности создания горнолыжного туристического кластера в этом районе за 2 миллиона рублей. Судя по январским сообщениям, Минкурортов Крыма должно было окончательно определиться с проектом в мае, однако с началом эпидемии коронавируса никаких новостей на этот счет не слышно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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