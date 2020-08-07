По симферопольским салонам красоты гуляет мошенница, которая приходит на дорогостоящие процедуры, получает услуги и… сбегает, не заплатив.

Как рассказывает Анастасия С., владелица одного из салонов красоты в крымской столице, девушка представилась Аленой (может менять имена), получила услуг на 8 тысяч рублей – и просто ушла.

«Так случилось с нами и еще с несколькими студиями. Я знаю, что меня читают также мастера и владельцы других студий, и в знак уважения, чтобы таких случаев было меньше, я буду бороться с такими подлыми людьми», – написала Анастасия на своей странице в Instagram.

Уловки предполагаемая Алена (хотя в салонах красоты сомневаются, что это ее реальное имя) использует разные. В одном салоне она сказала, что сейчас снимет деньги в банкомате и вернется, однако ее больше никто не видел. В другом – просто выскользнула незаметно, пока администратор отвлеклась на другого клиента, — пишет «Крым 24».

По словам обманутой Анастасии С., мошенница даже отвечает на сообщения в соцсетях, но не особо верит в то, что ее накажут. Она также добавляет, что денег у нее, чтобы расплатиться с долгами, пока нет.

«Человек обманул нас и продолжает насмехаться. Меня это жутко злит, мои мастера проработали с ней около 6 часов. Мне плевать на убытки, мне не наплевать на своих сотрудников, за которых я хочу добиться справедливости и, может, благодаря нашим действиям остановить мошенницу», – добавила хозяйка салона красоты.

Анастасия С. сообщила, что несколько управляющих из разных студий красоты уже написали заявления в полицию.

«Мы и владелец другой студии, где она оставила счет в 16,5 тысяч рублей, обратились с заявлением в полицию. У нас уже есть достаточно много информации на данную девушку, но дело еще в процессе», – написала она.

Парикмахер из еще одного симферопольского салона тоже опознала мошенницу и сказала, что эта гражданка плела у нее косы и тоже пыталась улизнуть от оплаты.«Эта девочка у меня плела косы и тоже пыталась кинуть. Но все равно не отдала всю сумму. Называлась Наталья», – написала девушка.

Один из салонов бьюти-индустрии лишился 11 тысяч рублей по вине «симферопольской красотки».

«У нас она тоже была, тоже было написано заявление в полицию, пока тишина», – сообщила сотрудница студии.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РК.

«В настоящее время УМВД России по Симферополю информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в ведомстве.

В свою очередь на личной страничке в соцсетях девушка публикует скриншоты гневных постов обманутых мастеров и с насмешкой комментирует происходящее.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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