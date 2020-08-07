Происшествия
По симферопольским салонам красоты гуляет мошенница
По симферопольским салонам красоты гуляет мошенница, которая приходит на дорогостоящие процедуры, получает услуги и… сбегает, не заплатив.
Как рассказывает Анастасия С., владелица одного из салонов красоты в крымской столице, девушка представилась Аленой (может менять имена), получила услуг на 8 тысяч рублей – и просто ушла.
«Так случилось с нами и еще с несколькими студиями. Я знаю, что меня читают также мастера и владельцы других студий, и в знак уважения, чтобы таких случаев было меньше, я буду бороться с такими подлыми людьми», – написала Анастасия на своей странице в Instagram.
Уловки предполагаемая Алена (хотя в салонах красоты сомневаются, что это ее реальное имя) использует разные. В одном салоне она сказала, что сейчас снимет деньги в банкомате и вернется, однако ее больше никто не видел. В другом – просто выскользнула незаметно, пока администратор отвлеклась на другого клиента, — пишет «Крым 24».
По словам обманутой Анастасии С., мошенница даже отвечает на сообщения в соцсетях, но не особо верит в то, что ее накажут. Она также добавляет, что денег у нее, чтобы расплатиться с долгами, пока нет.
«Человек обманул нас и продолжает насмехаться. Меня это жутко злит, мои мастера проработали с ней около 6 часов. Мне плевать на убытки, мне не наплевать на своих сотрудников, за которых я хочу добиться справедливости и, может, благодаря нашим действиям остановить мошенницу», – добавила хозяйка салона красоты.
Анастасия С. сообщила, что несколько управляющих из разных студий красоты уже написали заявления в полицию.
«Мы и владелец другой студии, где она оставила счет в 16,5 тысяч рублей, обратились с заявлением в полицию. У нас уже есть достаточно много информации на данную девушку, но дело еще в процессе», – написала она.
Парикмахер из еще одного симферопольского салона тоже опознала мошенницу и сказала, что эта гражданка плела у нее косы и тоже пыталась улизнуть от оплаты.«Эта девочка у меня плела косы и тоже пыталась кинуть. Но все равно не отдала всю сумму. Называлась Наталья», – написала девушка.
Один из салонов бьюти-индустрии лишился 11 тысяч рублей по вине «симферопольской красотки».
«У нас она тоже была, тоже было написано заявление в полицию, пока тишина», – сообщила сотрудница студии.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РК.
«В настоящее время УМВД России по Симферополю информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в ведомстве.
В свою очередь на личной страничке в соцсетях девушка публикует скриншоты гневных постов обманутых мастеров и с насмешкой комментирует происходящее.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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