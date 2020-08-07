Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма

фото © Погранслужба Украины

Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение Крыма.

Это не первый запрет на въезд артистке.

«Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров», – говорится в сообщении.

Как утверждают в погранслужбе, Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки. Сообщается, что в ходе общения «певица постоянно путалась в своих ответах», в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

В Украину гражданка России планировала попасть «в личных целях». Глюкоза вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Певица публично не комментирует причину своего приезда, но 7 августа на своей странице в Instagram выложила фото с бывшим депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» Ириной Бережной, которая 5 августа 2017 года погибла в автокатастрофе. Бережная похоронена в Киеве на Зверинецком кладбище.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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