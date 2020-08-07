Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +31
море +25

Stars

Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма

Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма

фото © Погранслужба Украины

Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение Крыма.

Это не первый запрет на въезд артистке.

«Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров», – говорится в сообщении.

Как утверждают в погранслужбе, Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки. Сообщается, что в ходе общения «певица постоянно путалась в своих ответах», в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

В Украину гражданка России планировала попасть «в личных целях». Глюкоза вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Певица публично не комментирует причину своего приезда, но 7 августа на своей странице в Instagram выложила фото с бывшим депутатом Верховной Рады от «Партии регионов» Ириной Бережной, которая 5 августа 2017 года погибла в автокатастрофе. Бережная похоронена в Киеве на Зверинецком кладбище.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Илья Авербух отдыхает в Крыму с Елизаветой Арзамасовой. Летние сборы школы фигурного катания в Симферополе в разгаре. В план тренировок юных фигуристов вошли и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха.

Любовь Толкалина оголилась в Крыму после разрыва с возлюбленным. Актриса Любовь Толкалина всего несколько дней назад официально сообщила, что рассталась со своим возлюбленным из Британии.

Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление». Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.

Украинские концерты российской певицы Zivert, которая выступала в Крыму, отменили. Запланированный ранее концерт российской певицы Юлии Зиверт, известной как Zivert, в Одессе 24 июля не состоится.

Власть
Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой

Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой

Симферополь вновь жалуется на ржавую жижу из кранов.

Stars
Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма

Певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года из-за Крыма видео

Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом

В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом

По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.

Власть
Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма

Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма фото

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации