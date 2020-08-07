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Спорт

Очередные матчи чемпионата Крыма по футболу пройдут в субботу

16:47 пятница, 7 августа 2020

Матчи 24 тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза пройдут 8 августа.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

«В ближайшую субботу, 8 августа, в Крыму будут сыграны матчи 24-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Игры пройдут в Феодосии, Бахчисарайском районе, Керчи и Симферополе, – говорится в сообщении. – Все матчи 24-го тура чемпионата ПЛ КФС запланированы к показу в прямой трансляции на официальном сайте Крымского футбольного союза».

В Феодосии местный «Фаворит-ВД Кафа» сыграет с ФК «Севастополь». Матч пройдет на стадионе имени В. Шайдерова, начало в 18.00. Рассудит команды бригада рефери во главе с Алексеем Поляниным из Симферополя. Бахчисарайский «Кызылташ» на стадионе «Скиф» в Новопавловке (Бахчисарайский район) сыграет с новоиспеченным чемпионом – ФК «Евпатория». Начало встречи «Кызылташ» – «Евпатория» в 18.00. Судья матча – симферополец Олег Лапишко.

В Керчи местный «Океан» встретится с симферопольским ФК «ТСК-Таврия». Матч начнется в 18 часов. Рассудит команды арбитр из Джанкоя Дмитрий Пономаренко. Завершится тур игрой в поселке Аграрное (Симферополь). «Крымтеплица» будет принимать ялтинский «Инкомспорт». Матч состоится в 19.00. Судьей назначен керчанин Денис Кораблев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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