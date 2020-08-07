Происшествия
На ЮБК упавшего со скалы туриста пришлось эвакуировать на каяках
Сотрудники Ялтинского АСО провели поисково-спасательную операцию в районе Ай-Тодорского маяка, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Так, 6 августа в 19:30 на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что что в районе Ай Тодорского маяка в сторону пос. Мисхор на скальном участке два человека в спасательных жилетах просят о помощи, а третий лежит на камнях. Требуется помощь спасателей.
К месту происшествия оперативно направленна дежурная смена Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
По прибытии спасателям стало известно, что пострадавшего с множественными травмами в бессознательном состоянии в результате падения на камни обнаружили туристы, осуществляющие прогулку на каяках.
Пострадавший находился на скальном участке береговой линии в труднодоступном месте, подход с моря на катере невозможен из-за сильного наката волн.
— Специалисты «КРЫМ-СПАС», используя специальные носилки, на каяках эвакуировали пострадавшего по воде на берег, далее транспортировали и передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации, — сообщил министр.
Спасателям оказали помощь сотрудники каяк-клуба SUNTRAIL, которые не только предоставили свои плавсредства (каяки), но и приняли активное участие в спасательной операции.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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